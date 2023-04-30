Украинцев интересуют ракеты дальностью 100 - 300 километров с полезной нагрузкой 20 - 490 килограмм.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Вполне вероятно, что Великобритания рассматривает вариант с поставкой Украине ракет большой дальности, которые можно использовать для ударов по логистическим и военным объектам в Крыму, подконтрольным России территориям.

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Издание Defence24 опубликовало данные, ссылаясь на Министерство обороны Великобритании, где говорится о украинских требованиях к дальнобойным ракетам. Украинское правительство хочет получить ракеты, запускаемые с земли или моря, дальность полёта которых от 100 до 300 километров, а полезная нагрузка от 20 до 490 килограмм.

Великобритания планирует профинансировать закупку с помощью Фонда поддержки Украины, в котором находится около 520 миллионов фунтов стерлингов, 200 миллионов из которых потрачены на беспилотники, разведывательные системы и противовоздушную оборону. Деньги в фонд давали такие страны, как Дания, Норвегия, Швеция, Исландия и Литва.

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Самым подходящим вариантом под украинские требования являются дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, запускаемые с имеющихся у Украины реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.