Депутат Государственной думы Михаил Матвеев возмутился тем фактом, что жители Средней Азии, приехавшие в Россию, не подлежат мобилизации. Он приводит к своим словам статистику, по которой только за первый квартал 2023 года россиянами стало 45 тысяч таджиков, но на фронте людей с такой национальностью особо не наблюдается.
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Российский депутат задался вопросами «Почему их не мобилизуют?» и «Где таджикские батальон», а также заявил, что «России нужны солдаты, добро пожаловать в наше гражданство!»
Михаил Матвеев решил разработать соответствующие поправки, позволяющие мобилизовать жителей Средней Азии, преимущественно таджиков, направив их в зону боевых действий, так как сейчас существуют только таджикские полки таксистов, дивизии дворников и строителей. Он возмущён и тем фактом, что таджики имеют право на материнский капитал, льготы, российские пенсии, а обязанности, в частности служить в армии, не имеют.
Депутат выяснил интересный момент: таджиков, получивших российское гражданство, не могут заставить служить и на родине. Дело в том, что национальное законодательство Таджикистана запрещает призывать лиц с двойным гражданством.