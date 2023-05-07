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МИД России обвинил США в организации покушения на Прилепина
Его автомобиль был взорван в 80 км от нижегородского Бора.
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6 мая 2023 года в Нижегородской области, по дороге в Москву с подконтрольных России Донецкой и Луганской области Украины ехал автомобиль Audi Q7 Захара Прилепина, который был подорван. Российский политик был ранен, а его водитель погиб. Ответственность за совершённое взяла на себя партизанская организация «Атеш»

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Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию, обвинив в совершённом украинское правительство и «западных покровителей, в первую очередь Соединённые Штаты Америки». Хоть расследование всё ещё продолжается, в российском министерстве видят причастность украинцев к инциденту уже очевидной.

По мнению пресс-службы российских дипломатов, сам факт того, что Соединённые Штаты Америки не осудили подрыв автомобиля российского политика, является «саморазоблачительным для американских властей»

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о найденном «американском следе» в атаке украинских беспилотников на Кремль. Он считает, что решения о проведении подобных операций предпринимают штаты, а Украина лишь исполнитель.

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#россия #сша #украина #прилепин
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dagnoparte
01:23
Да пока только европу обезжиривают, которая платит за все прихоти их сюзерена
США срочно передадут Тайваню оружие на $500 млн по "украинской схеме"
dagnoparte
01:22
Тогда много кто не заработает. К примеру на войне в украине и санкциях сша заработали в прошлом году дополнительных 2 триллиона долларов.
США срочно передадут Тайваню оружие на $500 млн по "украинской схеме"
Борис Дайтер
01:22
Из 12 он 8 поднимаетсчя на эту высоту и 4 планирует оттуда по спирали.
В России создали уникальный беспилотник, который может 12 часов летать на высоте до 8 километров
dagnoparte
01:17
А шо? В них мусор ещё остался на складах? Странно, а я думал они его уже всё бандеровцам в долг навялил по цене современных новинок)))
США срочно передадут Тайваню оружие на $500 млн по "украинской схеме"
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dagnoparte
01:06
минус 100$ за винду делает в итоге комп дороже, чё найс жадины/спекулянты и тут хотят навариться. Такое может быть только в рф((((
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A224
01:05
что ты сказать-то всем хочешь? d14, d15 - отличный кулер, один из лучших но и стрела и кулеры на базе неё не хуже. есть и ещё всякие фантеки и так далее. результаты у всех "лучших кулеров" плюс минус ...
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