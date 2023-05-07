6 мая 2023 года в Нижегородской области, по дороге в Москву с подконтрольных России Донецкой и Луганской области Украины ехал автомобиль Audi Q7 Захара Прилепина, который был подорван. Российский политик был ранен, а его водитель погиб. Ответственность за совершённое взяла на себя партизанская организация «Атеш»
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Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию, обвинив в совершённом украинское правительство и «западных покровителей, в первую очередь Соединённые Штаты Америки». Хоть расследование всё ещё продолжается, в российском министерстве видят причастность украинцев к инциденту уже очевидной.
По мнению пресс-службы российских дипломатов, сам факт того, что Соединённые Штаты Америки не осудили подрыв автомобиля российского политика, является «саморазоблачительным для американских властей»
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о найденном «американском следе» в атаке украинских беспилотников на Кремль. Он считает, что решения о проведении подобных операций предпринимают штаты, а Украина лишь исполнитель.