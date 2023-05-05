Украина выступала лишь исполнителем - считает Песков.

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В ночь на 3 мая 2022 года российские власти сообщили об атаке двух беспилотных летательных аппаратов на здание Московского Кремля. Официальные лица Москвы заявили, что Украина перешагнула «красные линии», а событие и вовсе стоит расценивать как покушение на российского президента Владимира Путина, которого не было в здании на момент атаки.

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Украинское правительство, в частности Президент Украины Владимир Зеленский, отказались признавать свою причастность к атаке на Кремль. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, заявив, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Московский Кремль смехотворны.

Российский чиновник упомянул и «американский след» в произошедшей ситуации, сказав, что решения об организации подобных террористических актов принимают Соединённые Штаты Америки, а Украина выступает лишь исполнителем.

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Песков отметил, что в свете последних событий никакие специальные обращения российского президента, экстренные заседания Совета безопасности России или другие мероприятия государственной важности с участием Путина не планируются.