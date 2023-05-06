Они проходили 28 февраля 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников поделился подробностями первых российско-украинских переговорах, прошедших 28 декабря 2022 года в Гомельской области. Тогда конфронтация двух сторон только началась и во время переговорного процесса их интересы представляло военное руководство.

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Резников ответил, что всё началось с недоброжелательных нот ещё на старте. Россия предложила предоставить украинскому правительству коридоры в Беларусь, где проходили переговоры, но украинцы предпочли добираться сами из-за опасения угодить в ловушку. Так на территорию Беларуси впервые залетели НАТОвские вертолёты с Польши, где была украинская делегация.

Для успешных переговоров нужно изначально жать руки, а не «рычать» собеседнику - считает Резников. Но из-за имеющейся ненависти к противнику, традиция была нарушена, а сами переговоры были обречены на провал.

Одним из вопросов, поднятых во время переговорного процесса, были военные потери. Украинская сторона предложила российской передать погибших военнослужащих, уже тогда они насчитали около 3 000 погибших по своим источникам. Глава российской делегации Владимир Мединский, посовещавшись с заместитель Министра обороны России, сообщил, что военные не подтверждают оглашённую украинцами сумму потерь, соответственно, никаких тел погибших быть не может. Впрочем, Украина тоже не признаёт озвученные Россией цифры погибших военных.

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Руководитель Красного креста предположил, что Путин мог и не знать о ситуации с потерями, так как военное руководство не хотело доносить плохие вести.