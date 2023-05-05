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В Минобороны Великобритании считают атаку на Кремль российской инсценировкой

Она произошла в ночь на 3 мая 2023 года и никто пока не взял ответственность за её организацию.
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Ночью 3 марта 2023 года была проведена атака двух украинских беспилотников на Московский Кремль. Российские официальные лица расценивают это как покушение на Путина, однако его не было в Кремле на момент атаки. Украинские власти отрицают свою причастность к атаке, когда российские их вину даже не ставят под сомнение.

Издание Sky News, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в Министерстве обороны Великобритании, пишет, что в ведомстве не видят причастности Украины к атаке на Кремль, отмечая отсутствия военного преимущества и другой выгоды для украинцев.

В британском оборонном ведомстве серьёзно думают, что Россия могла инсценировать атаку, чтобы в будущем использовать это как предлог для бомбардировок. К тому же ситуация вызывает общественное сплочение вокруг российского народа и правительства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о найденном «американском следе», сказав, что за организацией подобных террористических актов стоят Соединённые Штаты Америки, а Украина является лишь исполнителем.

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