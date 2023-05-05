В Минобороны Великобритании считают атаку на Кремль российской инсценировкой
Ночью 3 марта 2023 года была проведена атака двух украинских беспилотников на Московский Кремль. Российские официальные лица расценивают это как покушение на Путина, однако его не было в Кремле на момент атаки. Украинские власти отрицают свою причастность к атаке, когда российские их вину даже не ставят под сомнение.
Издание Sky News, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в Министерстве обороны Великобритании, пишет, что в ведомстве не видят причастности Украины к атаке на Кремль, отмечая отсутствия военного преимущества и другой выгоды для украинцев.
В британском оборонном ведомстве серьёзно думают, что Россия могла инсценировать атаку, чтобы в будущем использовать это как предлог для бомбардировок. К тому же ситуация вызывает общественное сплочение вокруг российского народа и правительства.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о найденном «американском следе», сказав, что за организацией подобных террористических актов стоят Соединённые Штаты Америки, а Украина является лишь исполнителем.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила