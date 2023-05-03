В интернете появились видео, где два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль, однако были отражены. Представители Кремля уже сообщили, что расценивают ситуацию как покушение на российского президента Владимира Путина. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путина не было в президентской резиденции на момент атаки украинских беспилотников.
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В Государственной Думе депутаты уже заговорили о пересечении «красных линий» с призывами атаковать всю украинскую инфраструктуру. Спикер парламента заявил, что теракт в отношении президента - нападение на Россию.
В пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского отрицают факт нападения, объясняя, что все силы сконцентрированы на возвращение своих территорий, а не на нападение на чужие. Несмотря на это, украинский президент продлил свой визит в Финляндию, где находился на момент атаки.
Основатель ЧВК «Вагнер» выразил своё безразличие по поводу ситуации, сказав, что, возможно, это вообще была молния и ему главное две вещи: первое - получить снаряды, второе - чтобы фланги не посыпались.