Чтобы избежать проблем с оккупационными администрациями.

Подконтрольные Россией украинские территории со временем проходят «деукраинизацию», которая затрагивает и мирное население. Украинским жителям предлагают получить российский паспорт взамен на украинский, чтобы стать гражданином России.

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Для тех, кто отказывается получать паспорт, станут недоступны определённые услуги. С недавних пор Путин вовсе подписал указ, позволяющий депортировать украинцев с подконтрольных российской армией территорий, если они отказываются получать украинский паспорт.

Эта ситуация набрала достаточный резонанс в украинском пространстве, чтобы её прокомментировали украинские чиновники. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что если у украинских граждан есть возможность не брать российский паспорт - пусть не берут, но если их заставляют это сделать угрозами - лучше взять. Он отмечает, что принципиальная гражданская позиция заслуживает похвалы, но ставить свою жизнь под угрозу из-за бумажки не стоит.

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Что насчёт ответственности для украинцев, которые получили российский паспорт, в определённых случаях она может наступить. Если украинец взял российский паспорт - ему ничего не будет, но если он призывал это делать, участвовал в выдаче паспортов, сотрудничал с оккупационными администрациями или просто получил документ о российском гражданстве на камеру - ему грозит срок в Украине.