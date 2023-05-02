Издание советуют штатам строить больше военных кораблей, иначе сдерживать Китай будет невозможно.

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Издание The Wall Street Journal пишет, что прошедшие учения Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки в Тихом океане показали неспособность штатов противостоять Китаю в морском пространстве в связи с недостаточным количеством военных кораблей.

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Журналисты издания упоминают, что смещение интересов штатов в сторону Китаю требуют от страны значительной работы над флотом, так как сейчас у китайцев больше флота для получения преимущества в морских баталиях.

Ближайшая военно-морская база Соединённых Штатов Америки находится в Японии под эгидой 31-го экспедиционного отряда морской пехоты. Это позволяет штатам экстренно развернуть флот в Азии, если появится нарастающая угроза в Азиатско-Тихоокеанском океане. Проблема в том, что корабли на японской базе серьёзно устарели и требуют модернизации. The Wall Street Journal ссылается на Министра Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки Карлоса дель Торо, который считает, что американский флот не способен решать даже базовые задачи, что уж говорить о противодействию возможным угрозам.

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По данным издания, лишь 1/3 кораблей из 31 имеющихся на базе морской пехоты в Японии пригодны к эксплуатации. К тому же штаты вывели с авиабазы в Окинаве устаревшие истребители F-15, замена которым появится как минимум через два года.