Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
WSJ: ВМС США имеют слишком мало кораблей для противостояния Китаю в Тихом океане
Издание советуют штатам строить больше военных кораблей, иначе сдерживать Китай будет невозможно.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издание The Wall Street Journal пишет, что прошедшие учения Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки в Тихом океане показали неспособность штатов противостоять Китаю в морском пространстве в связи с недостаточным количеством военных кораблей.

реклама

Журналисты издания упоминают, что смещение интересов штатов в сторону Китаю требуют от страны значительной работы над флотом, так как сейчас у китайцев больше флота для получения преимущества в морских баталиях.

Ближайшая военно-морская база Соединённых Штатов Америки находится в Японии под эгидой 31-го экспедиционного отряда морской пехоты. Это позволяет штатам экстренно развернуть флот в Азии, если появится нарастающая угроза в Азиатско-Тихоокеанском океане. Проблема в том, что корабли на японской базе серьёзно устарели и требуют модернизации. The Wall Street Journal ссылается на Министра Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки Карлоса дель Торо, который считает, что американский флот не способен решать даже базовые задачи, что уж говорить о противодействию возможным угрозам.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По данным издания, лишь 1/3 кораблей из 31 имеющихся на базе морской пехоты в Японии пригодны к эксплуатации. К тому же штаты вывели с авиабазы в Окинаве устаревшие истребители F-15, замена которым появится как минимум через два года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #китай #вмс сша
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Китай поддержал резолюцию в ООН, где действия России называются агрессией по отношению к Украине
Активы рухнувшего First Republic Bank были выкуплены банком JPMorgan
Украина получила почти всё обещанное оружие - Белый дом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Павлограде в результате гибридной атаки дронов-камикадзе и ракет ВКС РФ были поражены резервы ВСУ
33
Россия может устроить тотальный блэкаут в Британии, проведя операцию в Северном море
10
В Украине подбитый российский Т-62М за $46 000 превратили в БРЭМ, удалив пушку и установив кран
7
Пригожин поздравил всех, в т.ч. Зеленского, с 1 мая из Соледара
2
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
16
Евгений Пригожин выступит в Госдуме по теме спецоперации, если такое предложение поступит
+
В ВСУ начали готовиться к переходу на истребители F-16 и к полному отказу от советских самолётов
18
Украинские войска попали "в плоскогубцы", оказавшись зажатыми с трёх сторон в Бахмуте
21
У Зеленского посоветовали брать российские паспорта
3
Опубликованы рендеры будущего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5
+
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
4
Пригожин заявил о готовности вооружить 1 миллион человек трофейным оружием из шахт в Соледаре
+
В Ленинградской области диверсанты подорвали опору линии электропередач
15
Картинка-головоломка "Найди панду" за 20 сек поставила в тупик тысячи пользователей интернета
9
Никаких больше Core i3, i5, i7 или i9 — Intel официально заявляет об изменении названий процессоров
8
Первые обзоры AMD Phoenix: ЦП выпускают в корпусах FP8 и FP7, Radeon 780M пока не догнала GTX 1650
2
Respawn выпустила для PC-версии Star Wars Jedi Survivor повышающее производительность обновление
1
Старый процессор снизит привлекательность смартфона Pixel 8
+
На Украине в "гаражных условиях" собираются сделать ракету, способную пролететь 140 километров
9
В Германии начали «распечатывать» заброшенные шахты из-за нехватки ресурсов - Financial Times
4

Популярные статьи

9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
10
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
18
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
18
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
4
Поговорим о Роберте Родригесе
3
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
2
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
1
Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
+
Обзор Unihertz Luna – большой смартфон с яркой RGB-подсветкой
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+

Сейчас обсуждают

seryi-34
10:47
Но ведь есть версия 3080 с 12гб. Правда это впритык, но все же куда лучше чем 10гб.
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
Максим Беляков
10:47
Думаю 4090ti максимум будет на 32гб, 4080s/ti на 20гб, 4070s на 16гб, хотя вряд ли 4070s будет иметь больше памяти чем ti
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
Иван Ершов
10:46
а, можно просто со всеми настройками на нормальных картах 6800..6900 без убавления настроек играть)
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
dimkahon
10:45
Сынок, это так не работает. Начнут покупать радеоны - цены вырастут на радеоны. Но ты радуйся дальше.
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
Максим Беляков
10:45
Арки вроде прям отлично стартанули, сходу опускают 3060 и 6600xt за те же деньги, да и дрова у них вроде обновляются стремительно, всё вовремя фиксят, на самом деле не удивительно, интел богаче амд и ...
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
Тимур Закиров
10:45
Молодцы , не то что китайцы,
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A24 будет получать обновления 4 года
Максим Беляков
10:43
Если говорить об ультра настройках, то да, а так в квад хд, на средних-высоких текстурах и рт, остальное не особо требовательно к памяти, отлично себя покажут
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
Андрей Рукавишников
10:43
Меня видеокарта от intel полностью устраивает
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
Максим Беляков
10:41
Ну потребление памяти всё таки не просто же так растёт, конечно согласен что нахер не нужны разрабы, которые не способны оптимизировать игры под количество памяти большинства пользователей, а по повод...
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
seryi-34
10:41
Если сравнение производительности будет исключительно в dlss, как это было в случае с 4070 vs 3070, то почему бы и нет. Ради этого можно даже новую версию dlss запилить. Напомню, что 4070 мощнее 3070 ...
Radeon RX 6800 на 40% обогнала GeForce RTX 3070 в Star Wars Jedi: Survivor с трассировкой лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем