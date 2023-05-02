Они построены для препятствия прорыву украинских сил.

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В разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании рассказывается о возведении российской армией ряда оборонительных сооружений, препятствующих прорыву украинских военнослужащих в ходе предстоящего контрнаступления. Британская разведка считает, что это отображает беспокойство российского командования касаемо наступления украинских сил.

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Помимо этого отмечается, что оборонительные сооружения такого уровня построены не только на приграничных с Украиной территориях, а и в глубине территорий. Особое внимание было уделено северному направлению Крыма, где есть сухопутный коридор на полуостров.

Британская разведка считает, что таких крупных военно-оборонительных сооружений не видела ни одна страна мира за последние десять лет, намекая на их масштабность и, соответственно, возможную эффективность по отражению сил противника.

В Министерстве обороны Великобритании видят и политический ход. Таким образом Россия хочет показать своему населению исходящую от Украины и НАТО угрозу, для защиты от которой приходится возводить оборону.

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Ранее издание CNN писало о возможных проблемах, с которыми могут столкнуться Вооружённые силы Украины во время контрнаступления. Особое внимание уделили как раз таки оборонительным сооружениям.