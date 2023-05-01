Запорожская область может стать одной из целью украинского контрнаступления.

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Так или иначе вскоре произойдёт украинского контрнаступление, к которому уже долгое время готовятся. Известно, что одной из целью наступательных операций украинской армии может стать прорыв в Запорожской области с попытками лишить Россию сухопутного коридора в Крым.

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Издание CNN оценило сложности, с которыми придётся встретиться украинской армии, основываясь на спутниковых снимках Maxar Technologies. На них можно заметить, что Россия действительно за последнее время преуспела в обороне, подготовив рвы, окопы, траншеи, противотанковые надолбы и минные поля.

Помимо этого российская армия в случае украинского контрнаступления сосредоточиться на обороне. В отличие от украинской армии, у российских военных нет дефицита артиллерийских снарядов и они будут оказывать огневое давление с целью остановить продвижение Вооружённых сил Украины. В этих условиях на медленное продвижение шансов мало, тут разве что внезапный прорыв позиций, осложнённый усиленной обороной.

Сложности могут возникнуть и в воздухе, ведь украинская армия так и не получила американские истребители F-16, а старая советская авиация Военно-воздушных сил Украины во-первых малочисленна, а во-вторых менее развита, чем модернизованная российская.

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Пока что Украина ожидает доставку оставшегося обещанного вооружения, улучшения погодных условий для танков и как сказал Министр обороны Украины Алексей Резников - Божьей воли.