Страна подписала Римский статут, обязывающий исполнять решения МУС.

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Издание Sunday Times, ссылаясь на источник в виде чиновников Южной Африканской Республики, сообщает, что южноафриканское правительство попросило Путина не приезжать на предстоящий саммит BRICS, иначе им придётся исполнить решение Международного уголовного суда по аресту российского президента.

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Дело в том, что Южная Африканская Республика подписала Римский статут, обязывающий её исполнять решения Гаагского суда. Одно из таких - выписанный ордер на арест российского президента Владимира Путина.

«У нас нет варианта не арестовывать Путина» - говорит южноафриканский чиновник. Сейчас рассматривается вариант посещения российским президентом встречи с помощью средств видеосвязи, например Microsoft Team или Zoom. Правда, редко когда можно застать Путина за участием во встречах подобного формата, поэтому согласится ли он на такое - тот ещё вопрос.

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Президент страны Сирил Рамафоса даже создал специальный правительственный комитет, возглавляемый Вице-президентом, который должен рассмотреть все возможные варианты посещения Путиным саммита, учитывая имеющийся ордер на его арест.