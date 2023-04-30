Илон Маск сделал правила более лояльными для пользователей, но эта ситуация всё-таки вынудила модерацию принять меры.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В своём англоязычном Twitter заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал пост, где говорил о полном разрыве дипломатических отношений с Польшей, утверждая, что для россиян этого государство существовать в принципе не должно, пока там у власти сидят русофобы, отправляющие польских наёмников в Украину, которых необходимо истреблять.

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Администрация Twitter сочла пост Медведева нарушающим политику сообщества и приняла меры, удалив его. Впрочем, российский политик решил продублировать пост уже в своём российском Twitter аккаунте, причём сразу на трёх языках - русском, английском и польским. Для полноты картины он упомянул Илон Маска фразой: «И как тебе такое, @elonmusk?»

По мнению Дмитрия Медведева, администрация Twitter ограничивает доступы к его записям из-за нарушений «каких-то правил», а записи с призывом уничтожить российское государство блокировать не собирается, хотя никаких примеров этого приведено не было.

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Впрочем, Илон Маск ещё до приобретения Twitter комментировал веские заявления Медведева про ядерный апокалипсис и прочие политические моменты. Возможно, он поспособствовал удалению постов со страниц политика.