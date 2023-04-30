В интервью журналистам скандинавских стран Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжающейся подготовке украинского контрнаступления. Он говорит, что все пытаются помочь украинской армии, но чего-то недостаточно. При этом события идут к тому, что будет всего достаточно.
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Украинский президент считает, что есть риск неполучения некоторого оружия из-за передвинутых сроков. Впрочем, даже несмотря на это, украинская армия будет наступать - добавил Зеленский. Правда, в таком случае будет больше жертв, например из-за нехватки бронетехники, а украинское правительство старается сократить их количество до минимума.
Зеленский также говорит о демотивированной российской армии, но не рассчитывает на отступление российских военнослужащих с занятых позиций, хотя он бы этого очень хотел.
Владимир Зеленский видит главное достижение Вооружённых сил Украины в изменении российской тактики с наступательных операций на оборону уже занятой территории.
Ранее в Министерство обороны Украины заявили, что обещанные американцами M1 Abrams не примут участие в весеннем контрнаступлении.