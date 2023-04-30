Он считает, что украинской армии достаточно подойти к административной границе полуострова и тогда россияне побегут.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия обязательно вернёт контроль над Крымом. Причём он думает, что будет легче происходящих сейчас боевых действий. По всей видимости, идёт речь про ожесточенные бои на Бахмутском направлении.

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По мнению украинского президента, украинским военнослужащим достаточно подойти к административной границе с Крымским полуостровом, как оттуда сразу побегут россияне и быстрее, чем с Донецкой или Луганской области. Зеленский говорит, что российская армия уже перерыла весь пляж в окопах.

Украинский президент считает, что российское правительство попросту обмануло крымчан, когда обещало им в 2014 году многомиллиардные инвестиции в Крым. С его слов, они получили только милитаризацию полуострова и высечение оппозиционных сил, выступающих против присоединения Крыма в состав России.

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Ранее Сергей Аксёнов сообщал, что Крым надёжно защищён и ему не грозит ничего критического. Конечно, он допускал «долёты» западного вооружения, но без особых происшествий. Буквально вчера украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе.