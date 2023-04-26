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Krauss-Maffei и Rheinmetall не могут поделить права на Leopard 2A4
Немецкие концерны спорят насчёт интеллектуальной собственности немецкого танка.
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Два немецких концерна, специализирующихся на производстве танков Leopard 2A4, не могут поделить право интеллектуальной собственности на технику. Всё началось с того, что Генеральный исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung заявил о принадлежности прав на Leopard 2A4 своей компании. Эти высказывания не понравились руководству Krauss-Maffei Wegmann.

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Дело в том, что хотя обе компании являются основными производителями немецкого танка, именно Krauss-Maffei разработали его, хотя и вклад Rheinmetall в модернизацию техники является существенным. Однако компания-разработчик не смогла найти мирное решение с Rheinmetall - они не хотят отказываться от упоминания своих прав на танк, поэтому концерн подал в суд.

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В любом случае, действительно ли немецкие концерны оспаривают права на мощнейший танк третьего поколения или обычную мишень для противотанковых орудий, станет понятно лишь после его применения украинской армией в боевых действиях. Стоит напомнить, что на текущий момент Leopard 2 ещё не применялись в ожесточённых вооружённых конфликтах.

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#leopard 2 #leopard #leopard 2a4 #krauss-maffei #rheinmetal
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