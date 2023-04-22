На месте детонации первой бомбы образовалась 20-ти метровая воронка.

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Ранее сообщалось, что из-за нештатного авиационного боеприпаса в Белгороде прогремел взрыв и на его месте образовалась 20-ти метровая воронка. Были повреждены жилые квартиры, гражданские автомобили. Одну из машин даже закинуло на крышу супермаркета, откуда её достали уже на следующий день. Среди пострадавших всего три человека, погибших не зафиксировано.

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Как оказалось, на месте взрыва была обнаружена вторая уже несдетонировшая авиационная бомба ФАБ-500 весом полтонны с 300 килограммами взрывчатки, сброшенная с российского истребителя Су-34 в результате нештатного схода авиабоеприпаса. Специалисты извлекли её, вывезя на Бутовский полигон, где произойдёт подрыв снаряда.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что перед тем, как извлекать бомбу из земли, пришлось эвакуировать 17 многоэтажных домов в радиусе 200 метров от места чрезвычайного происшествия. Всего было эвакуировано более 3 тысяч жителей с помощью 90 автобусов. Их обещают поселить во временных пунктах размещения.