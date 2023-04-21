В Минобороны назвали это «нештатным сходом авиационного боеприпаса»

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Ближе к ночи в Telegram каналах Белгорода появились кадры, на которых запечатлели воронку от взрыва, радиус которой достигает 20-ти метров. За 15 секунд до прилёта был слышен гул. На месте отработали оперативные службы.

В результате взрыва пострадал многоквартирный дом на на улице Шаландина, а также остекление домов, которые находились недалеко от места взрыва. Вполне вероятно, что один подъездов будут переселять, если повреждена несущая стена. Пострадали и автомобили, причём один из них взрывной волной забросило на крышу магазина.

От местных властей стало известно, что по предварительным данным погибших нет, а среди пострадавших есть две женщины. Одна госпитализирована с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести, а другая отказалась от размещения в больнице, получив всю необходимую помощь от медиков по месту.

В Министерстве обороны России прокомментировали ситуацию, сообщив, что в ночь с 20 на 21 апреля в результате выполнения полёта истребителя Су-34 над городом случился «нештатный сход авиационного боеприпаса»

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