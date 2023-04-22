Прибалтийские страны остаются одними из самых больших приверженцев антироссийских настроений, желающих обеспечить победу Украины в боевых действиях. Неоднократно от Литвы, Латвии и Эстонии звучали обещания передать украинской армии американские истребители F-16, но с одним примечанием - «если бы они у нас были»
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Вчера Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что их страна готова передать Украине все имеющиеся переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger. Правда, она не уточнила в каком именно количестве будет отправлено оружие. По словам латвийской чиновницы, это является реакцией на запрос украинского правительства поставить системы ЗРК.
Инара Мурниеце упомянула и подготовку украинских военнослужащих на латвийских территориях, пообещав сделать её прохождение как можно быстрее. Латвийский министр планирует помочь в подготовке почти трёх тысяч украинских военнослужащих.
На момент 7 марта 2022 года страны-участники НАТО отправили Украине более 2 тысяч единиц переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger.