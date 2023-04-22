Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Столтенберг: Украина теперь готова вернуть ещё больше территорий
Генсек НАТО произнёс эти слова по итогам 11 встречи в формате «Рамштайн»
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украина готова освободить ещё больше территорий на фоне активной подготовки к контрнаступлению. Эти слова произнёс глава североатлантического альянса после 11 встречи в формате «Рамштайн»

реклама

По словам Столтенберга, основная работа украинских союзников заключается в том, что украинская армия одержала победу, а после окончания боевых действий Украина имела гарантии безопасности.

На 11 встрече Контактной группы по обороне Украины украинское правительство подняло вопрос обеспечения страны противовоздушной обороной, намекнув на необходимость западной авиации. Министром обороны Украины Алексеем Резниковым было отмечено, что хотя самолёты нужны украинкой армии, первичная потребность все равно остаётся в наземных системах ПВО.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах вступления Украины в НАТО уже летом этого года. Он считает, что украинский народ готов к этому, а североатлантический альянс не может не принять страну к себе. Украинский президент отметил особую роль в этом Йенса Столтенберга.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #нато #столтенберг
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Германии считают нормальным вход украинских военных на территорию России
Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Дорога жизни" из Бахмута для ВСУ теперь отрезана - Вагнеровцы смогли её заблокировать в ходе боёв
3
Financial Times: ЧВК «Вагнер» получила отказ от Китая и Турции в поставках оружия
3
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
24
Под Бахмутом артиллерия "Вагнера" накрыла колонну ВСУ спешащую на подмогу в город
7
Отказавшаяся от ядерной энергии Германия закупает электричество у Франции, вырабатывающей её на АЭС
9
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
7
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи ставятся перед танком времён Второй мировой
47
Союзники Украины планируют ввести полный запрет на экспорт товаров в РФ
4
Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась быстрее дискретной GeForce GTX 1050 Ti
5
Украина готова распродать государственные предприятия по низким ценам
3
Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок ярчайшей инфракрасной галактики Arp 220
+
SpaceX вынуждена была уничтожить ракету Starship через 4 минуты после запуска
4
Китайский комплекс активной защиты бронетехники Raptor довели до ума спустя 5 лет - видео испытаний
1
EA показала геймплей магического боевика Immortals of Aveum и заявила, что GeForce RTX 2080 Super соответствует только минимальным требованиям новинки
3
Realme 11 Pro+ получит специальный режим для фотографирования Луны
+
NVIDIA уже прекращает производство RTX 4070 - спустя неделю после выхода
33
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
16
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
16
Современный Mount and Blade Total Conflict завтра выходит в ранний доступ
+
Зеленский собирается распродать все государственные предприятия западным странам
4

Популярные статьи

В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
11
Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру
5
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
70
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
19
8 лучших видеокарт для недорогих игровых компьютеров в 2023 году — практичная экономия
1
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
11
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
54
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
22
Рассмотрим один из основных способов обновления BIOS на персональном компьютере
10
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 2
5

Сейчас обсуждают

Василий Ланов
04:09
А Пригожин то в курсе что он у Китая с Турцией что-то просил?
Financial Times: ЧВК «Вагнер» получила отказ от Китая и Турции в поставках оружия
32Влад32
04:07
Для начала надо заявить об аннулировании соглашения о выводе войск РФ с территории бывшей ГДР.
Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger
32Влад32
04:06
Чтобы хоть как то подбодрить утухающую украинскую армию, Столтенберг придумывает всякие небылицы.
Столтенберг: Украина теперь готова вернуть ещё больше территорий
Опричник
03:57
Я к тому, что нефиг на Союз бочку катить - страны запада вперёд нас эти договоры заключили. Ме-262 тоже был на керосине и азотной кислоте, вроде?
Пакт Молотова-Риббентропа как величайшая победа советской дипломатии
Сергей Сидоренко
03:48
Думай что хочешь. Я к пониманию происходящего 20 лет шёл, глупо было бы требовать от других молниеносной реакции. Я действительно в ДВ, Хабаровский край.
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
FelsheR-BAN100803
03:43
Да. Все как ты любишь - "по карману".
Почему нормальным геймерам противопоказаны флагманы Intel – процессорный фаст-фуд для геймера
REY_B_
03:38
А уже по барабану. - Ещё в прошлом году доля доллара в мировых резервах упала ниже 50%. Доллар уже не гегемон! Сейчас доллар активно добивают, все кому не лень. А вместе с этим, визжат от ужаса и амер...
Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger
Дмитрий Зяблов
03:36
Не качай, делов то, Многа букв ниочём, у меня бета стояла, оттуда свежую дату качнул, теперь не бета, а стабильная! Ужас !
MSI Afterburner возвращается к нам с обновлениями вопреки санкциям
Listoman
03:34
7900xt/4070ti/4070 сейчас годны для 1440p, где им хватает 12гб памяти, через 1.5 года они переедут в 1080p. 7900xtx/4080 сейчас на грани хватает для 4к, через 1.5 года они будут уже в 1440p, где снова...
Как NVIDIA умудряется продавать не самые лучшие видеокарты, и почему флагманы AMD никто не берёт
FelsheR-BAN100803
03:34
ты уже написал и не имея железа на руках - всех победил))
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем