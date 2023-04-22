Генсек НАТО произнёс эти слова по итогам 11 встречи в формате «Рамштайн»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украина готова освободить ещё больше территорий на фоне активной подготовки к контрнаступлению. Эти слова произнёс глава североатлантического альянса после 11 встречи в формате «Рамштайн»

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По словам Столтенберга, основная работа украинских союзников заключается в том, что украинская армия одержала победу, а после окончания боевых действий Украина имела гарантии безопасности.

На 11 встрече Контактной группы по обороне Украины украинское правительство подняло вопрос обеспечения страны противовоздушной обороной, намекнув на необходимость западной авиации. Министром обороны Украины Алексеем Резниковым было отмечено, что хотя самолёты нужны украинкой армии, первичная потребность все равно остаётся в наземных системах ПВО.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах вступления Украины в НАТО уже летом этого года. Он считает, что украинский народ готов к этому, а североатлантический альянс не может не принять страну к себе. Украинский президент отметил особую роль в этом Йенса Столтенберга.