Она передвигалась по полигону.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В сети появились кадры с полигона в Запорожской области, где 47-й отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины передвигается на западной технике. Речь о колонне американских боевых машин пехоты М2А2 ODS Bradley, рядом с которыми виднеются словенское танки М-55S.

реклама

Примечательно, что Bradley находятся в заводском пустынном камуфляже, который пока не заменили более актуальным для украинской среды. Если с американскими БМП всё понятно, то поставленные Словенией танки являются модернизацией старого советского танка Т-55, проведённой ещё в 90-х годах. На словенские танки установили динамическую систему защиты «Контакт-1», чтобы хотя бы как-то их оживить.

Скорее всего, украинская армия сгоняет поставленную западную технику для проведения контрнаступательных операций. К тому же вскоре из Испании прибудут шесть единиц Leopard 2A4 и несколько бронетранспортёров М113.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее сообщалось, что на украинском полигоне была зафиксирована колонна польских танков PT-91 Twardy, являющихся модернизованным вариантом Т-72.