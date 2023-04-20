В сети появились кадры с полигона в Запорожской области, где 47-й отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины передвигается на западной технике. Речь о колонне американских боевых машин пехоты М2А2 ODS Bradley, рядом с которыми виднеются словенское танки М-55S.
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Примечательно, что Bradley находятся в заводском пустынном камуфляже, который пока не заменили более актуальным для украинской среды. Если с американскими БМП всё понятно, то поставленные Словенией танки являются модернизацией старого советского танка Т-55, проведённой ещё в 90-х годах. На словенские танки установили динамическую систему защиты «Контакт-1», чтобы хотя бы как-то их оживить.
Скорее всего, украинская армия сгоняет поставленную западную технику для проведения контрнаступательных операций. К тому же вскоре из Испании прибудут шесть единиц Leopard 2A4 и несколько бронетранспортёров М113.
Ранее сообщалось, что на украинском полигоне была зафиксирована колонна польских танков PT-91 Twardy, являющихся модернизованным вариантом Т-72.