Ещё летом прошлого года стало известно, что Польша отправила Украине некоторое количество своих танков PT-91 Twardy, аналогичных по характеристикам советскому Т-72. В январе 2023 года была речь про передачу 30 единиц техники, а уже 24 февраля 2023 года о ещё 60 танках.
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Народный депутат Украины Юрий Мысягин, по совместительству заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам обороны и разведки, опубликовал в своём Telegram канале видео, где можно заметить как польские танки передвигаются колонной по украинскому полигону. По всей видимости, Польша уже доставила украинской армии свои танки, правда, в каком количестве - пока неизвестно.
PT-91 Twardy имеет усиленный комплект брони от польского производителя - ERAWA. Это повышает его защиту на 30 - 70% по сравнению с Т-72 в зависимости от типа боеприпаса. При этом польский танк не способен выдержать попадание западных танков, стреляющих 120-мм снарядами с дальности двух километров.
Ранее сообщалось, что Словакия выполнила своё обещание по поставке Украине 13 истребителей МиГ-29.