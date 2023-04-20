Видимо, природе не суждено избежать вреда.

Не так давно была новость о том, что Германия отключила последние три энергоблока на местных атомных электростанциях, тем самым отказавшись полностью от ядерной энергетики. Несомненно такое решение может сказаться благоприятно на окружающей среде, но есть нюанс: в немецкой энергосистеме появился дефицит электроэнергии на сумму 6%, который нужно было компенсировать.

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Предполагалось, что компенсировать его будут за счёт производства электроэнергии на угле и газе, что никак положительно не повлияет на окружающую среду. Однако немецкое правительство нашло другой выход: закупать часть(3%) электричества у Франции.

Нюанс в том, что французы не брезгают мирным атомом и пользуются атомной энергетикой во всю. По сути Германия отказалась от собственного производства электричества на атомных электростанциях в пользу экспортного. Интересно, что Германия начала закупать электричество и в Польше, вырабатывающей его благодаря угольной энергетике.

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Скорее всего, это будет временной мерой, пока немцы не смогут отрегулировать приток «экологической» электроэнергии в энергосистему.