Германия полностью отказалась от ядерной энергетики, отключив последние три энергоблока, располагающиеся на АЭС Эмсланд(Нижняя Саксония), Некарвестхайм-2(Баден-Вюртемберг), Исар-2(Бавария). Теперь стране осталось лишь избавиться от ядерных отходов.
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Решение о постепенном отказе от ядерной энергетики прозвучало от тогдашнего канцлера Ангелы Меркель после катастрофы 2011 года, когда произошла авария на АЭС Фукусима-1 в Японии, в результате чего погибло как минимум 15,9 тысяч человек. Изначально планировалось остановить ядерные реакторы ещё 31 декабря 2022 года, но из-за выросших цен на энергоносители немецкое правительство повременило с этим до середины апреля 2023 года.
Нюанс в том, что в ближайшие время Германии придётся полагаться на уголь и газ, которые отрицательно сказываются на окружающей среде. Из плюсов лишь то, что компенсировать нужно немного - 6% выработки электроэнергии, которые составляли как раз таки те ядерные реакторы.
Социологические исследования YouGov показывают, что две третьи немцев не поддерживают решения правительства по замену дешёвого «мирного атома»