Но параллельный импорт никто не отменял.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Шведская водка под торговой маркой Absolut Vodka перестала поставляться в Россию в начале боевых действий, как знак солидарности Украине. Однако после определённого времени в руководстве The Absolut Company задумались над тем, чтобы продолжить поставки для поддержания местных сотрудников и обеспечения экономической устойчивости предприятий.

реклама

Из-за этого решения в сторону компании пошла критика от шведов, что заставило руководство передумать насчёт продолжения поставок и поставить точку в вопросе поставок. Французская корпорация Pernod Ricard, владеющая рядом компаний по производству алкогольных напитков, в том числе The Absolut Company, объявила, что не будет больше поставлять шведскую водку в Россию.

Объясняется это тем, что руководство компании не может подвергать своих сотрудников массовой критике из-за принятого вышестоящими лицами решения.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В заявлении уточнили, что хотя официально поставляться Absolut Vodka компанией больше не будет, параллельный импорт через Казахстан и другие страны все равно сделает своё дело, поэтому на российских прилавках ещё может оказаться шведская водка.