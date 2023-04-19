Шведская водка под торговой маркой Absolut Vodka перестала поставляться в Россию в начале боевых действий, как знак солидарности Украине. Однако после определённого времени в руководстве The Absolut Company задумались над тем, чтобы продолжить поставки для поддержания местных сотрудников и обеспечения экономической устойчивости предприятий.
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Из-за этого решения в сторону компании пошла критика от шведов, что заставило руководство передумать насчёт продолжения поставок и поставить точку в вопросе поставок. Французская корпорация Pernod Ricard, владеющая рядом компаний по производству алкогольных напитков, в том числе The Absolut Company, объявила, что не будет больше поставлять шведскую водку в Россию.
Объясняется это тем, что руководство компании не может подвергать своих сотрудников массовой критике из-за принятого вышестоящими лицами решения.
В заявлении уточнили, что хотя официально поставляться Absolut Vodka компанией больше не будет, параллельный импорт через Казахстан и другие страны все равно сделает своё дело, поэтому на российских прилавках ещё может оказаться шведская водка.