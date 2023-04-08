Но украинские власти этого делать не будут.

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, желающий обсудить с Президентом Украины Владимиром Зеленским военный конфликт, в разговоре с журналистами предположил, что украинский президент мог бы отказаться от Крымского полуострова.

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По словам бразильского политика, у Путина не удаётся взять под контроль всю Украину, а Зеленский тоже не может хотеть всего, при этом миру нужен покой, поэтому единственный вариант - пожертвовать Крымом. Правда, вряд ли такое предложение удовлетворит обе стороны, ведь Россия контролирует Крым с 2014 года и от такой «сделки» ничего не выиграет.

В Министерстве иностранных дел Украины уже сделали заявление, что Украина не торгует своими территориями, соответственно, никаких уступков по Крыму не будет. Украинское ведомство поблагодарило Бразилию за содействие Украине, но рассматривать такое предложение не собирается. Владимир Зеленский позже заявил, что вопрос возвращения Крымского полуострова является «безальтернативным»

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Последний диалог между Луисом Инасиу Лула да Силва и Владимиром Зеленским состоялся 2 марта, когда они обсуждали реализацию «формулы мира», автором которой является украинский президент.