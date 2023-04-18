Они не отражают последние разведданные США.

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Утечка секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки вызвала переполох в Пентагоне, к которому отнеслись с максимальной серьёзностью. В краткий срок правоохранители смогли вычислить ответственного за утечку - 21-летнего нацгвардейца разведывательного отделения Джека Тейшейру. Ему грозит заключение на срок до 15 лет.

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Однако сейчас представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что утёкшие в сеть секретные документы на самом деле могли оказаться поддельными, а сами по себе снимки неполные и не отражают последние разведывательные данные американских спец. служб. Сейчас выясняется действовал американский военный в одиночку или у него были сообщники.

Кирби уточнил, что американский президент Джо Байден с серьёзной ответственностью подходит к защите секретов Соединённых Штатов Америки.

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Ряд иностранных изданий выпустили уже достаточно статей, где разбирают американскую утечку. Известно, что штаты опасаются за свою репутацию перед партнёрами, ведь к ним сможет снизиться доверие из-за неспособности хранить разведывательные данные.