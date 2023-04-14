Не так давно издание The Washington Post опубликовало новость, где рассказывалось о виновнике утечки секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки. Им оказался некий OG, который делился секретными данными в Discord канале, где были жители Украины и России, заинтересованные ситуацией.
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Сейчас же Федеральное Бюро Расследований Соединённых Штатов Америки сделало заявление о задержании подозреваемого в утечке секретных документов. Им оказался Джек Тейшейра - 21-летний военнослужащий, проходящий службу в разведывательном подразделении Национальной гвардии Военно-воздушных сил. Он являлся одним из администраторов Discord канала, где произошла утечка.
Генеральный прокурор отчитался о задержании подозреваемого, уточнив, что всё обошлось без инцидентов. Задержанного передали в Федеральный окружной суд Массачусетса.
Ранее американский президент Джо Байден говорил, что вскоре станет известно больше подробностей касаемо утечки секретных документов. В Пентагоне же заявляли, что на это потребуется 2 - 3 месяца.