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Появились кадры советских танков Т-55 в зоне боевых действий
Ранее их видели на эшелонах, движущихся в сторону Украины.
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Ближе к концу марта 2023 года в сети появились кадры вагонных эшелонов, на которых были размещены расконсервированные советские танки Т-55, разработанные в середине прошлого века. Они направлялись в сторону украинских территорий.

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Сейчас же в Telegram канале «Военный осведомитель» запечатлели советские танки, принявшие участие в боевых действий на украинских территориях. По всей видимости, старые советские танки, находящиеся в резерве, всё-таки теперь примут участие в боях. Правда, остаётся неизвестным количество отправленной техники в зону боевых действий и подлежала ли она модернизации в соответствии с новыми стандартами.

Примечательно, что танки Т-55 являются первыми в Советском союзе, которые оснастили системой активной защиты «Дрозд», а также противоатомной защитой, защищающей экипаж от радиоактивной пыли, что позволяет вести бои в условиях ядерной войны. Второе не нашло применения в прошлом веке.

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Пока остаётся непонятным и эффективность старых советских танков в борьбе с западными Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams и другими.

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#россия #украина #т-55
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