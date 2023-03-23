Их разработали ещё в середине прошлого века.

В интернете появились кадры, на которых видно транспортировку старых советских танков Т-55. Они были произведены ещё в середине прошлого века и, скорее всего, расконсервированы для применения на фронте или в других целях. Если всё-таки танки примут участие в боевых действиях, то шансов у них мало против современных западных противотанковых комплексов вроде FGM-148 Javelin.

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Вполне вероятным является применение старых танков в качестве огневой поддержки без выполнения ими полноценных танковых операций. В иных обстоятельства ставить под угрозу жизни экипажа из четырёх человек не имеет смысла.

Стоит отметить, что ранее были замечены эшелоны, перевозящие советские МТ-ЛБ(«мотолыга»), на которых были установлены орудия. Пока что нет ни одного факта, подтверждающего участие техники в боевых действиях, но её могли использовать в обороне того же крымского полуострова.

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Больше месяца назад в интернет попали кадры с перевозкой БТР-50, принятого на вооружение аж в 1954 году. Кадров с применением устаревших бронетранспортёров на украинских территорий тоже не оказалось.