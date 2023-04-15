Виновник утечки хотел просветить своих друзей от пропаганд.

Два дня назад стало известно о задержании Джека Тейшейры, 21-летнего американского военнослужащего, который предположительно стоит за утечкой секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки. Произошло это в Discord канале, где военный делился информацией с товарищами.

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Издание Washington Post вышло на друга Тейшейры, который рассказал зачем всё-таки военнослужащий слил секретные документы Пентагона. По его словам, он активно следил за боевыми действиями на украинских территориях, не понимая как страны с таким количеством общего пришли к такому. Американский военнослужащий достаточно доверял своим друзьям из Discord канала и желал «просветить» их от пропаганды снаружи, поэтому делился секретной информацией. Друзья же обещали не выносить документы за пределы канала.

Источник издания также опроверг, что в том самом Discord канале были русские и украинцы. Он сообщает, что только один участник выдавал себя за российского морпеха, но на деле проживал в Соединённых Штатов Америки, штате Кентукки. Предполагалось, что именно жители постсоветского пространства вынесли утечку за пределы сообщества.

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Известно, что Джеку Тейшейре грозит до 15 лет лишения свободы. Слушания по его делу начнутся со следующей недели.