Два дня назад стало известно о задержании Джека Тейшейры, 21-летнего американского военнослужащего, который предположительно стоит за утечкой секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки. Произошло это в Discord канале, где военный делился информацией с товарищами.
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Издание Washington Post вышло на друга Тейшейры, который рассказал зачем всё-таки военнослужащий слил секретные документы Пентагона. По его словам, он активно следил за боевыми действиями на украинских территориях, не понимая как страны с таким количеством общего пришли к такому. Американский военнослужащий достаточно доверял своим друзьям из Discord канала и желал «просветить» их от пропаганды снаружи, поэтому делился секретной информацией. Друзья же обещали не выносить документы за пределы канала.
Источник издания также опроверг, что в том самом Discord канале были русские и украинцы. Он сообщает, что только один участник выдавал себя за российского морпеха, но на деле проживал в Соединённых Штатов Америки, штате Кентукки. Предполагалось, что именно жители постсоветского пространства вынесли утечку за пределы сообщества.
Известно, что Джеку Тейшейре грозит до 15 лет лишения свободы. Слушания по его делу начнутся со следующей недели.