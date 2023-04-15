В Пекине отрицают военные поставки.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издание Reuters, ссылаясь на заявление старшего советника главы Офиса президента Украины Владислава Власюка, сообщает о увеличении количества китайских компонентов в российской военной технике. Речь в основном об электронике.

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Стоит отметить, что раньше на месте китайских компонентов были западные. Так, например, навигационная система БПЛА «Орлан» была швейцарская, а система управления огнём российских танков французская. Сейчас же их заменяли китайские детали, так как европейцы не поставляют в Россию соответствующие приборы.

Официально Китай отрицает поставку летального оружия в Россию, впрочем, пока что и нет доказательства того, чтобы российская сторона использовала в боевых действиях китайское вооружение. Однако китайцы ведут активное сотрудничество с Россией в экономической сфере, поэтому и поставляет компоненты, которые могут использоваться как в гражданском, так и военном деле.

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На текущий момент Министерство иностранных дел Китая отрицает поставку китайского вооружения для России. Официальный представитель Китая утверждает, что их страна старается иметь нормальные торговые отношения со всеми странами, включая Россию, однако насчёт экспорта военных товаров китайское правительство «занимает разумную и ответственную позицию