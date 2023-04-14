Министерство молодёжи и спорта Украины ввело ограничение для украинских спортсменов.

Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ, по которому украинские спортсмены, состоящие в национальных сборных, не могут принимать участие в международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта, где принимает участие Россия или Беларусь.

реклама

Это касается и футбольных матчей, один из которых - Чемпионат Европы по футболу 2024(Евро-2024), являющийся ожидаемым для европейских футбольных фанатов, может остаться без участия Украины. Футбольный чемпионат пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Дело в том, что в футбольном чемпионате примет участие Беларусь, однако, как указывалось ранее, украинским сборным запретили участвовать в матчах, где выступают сборные этой страны. Исходя из этого, чтобы не нарушить приказ украинского правительства и не лишиться статуса национальной сборной, сборная Украины по футболу должна сняться с участия в Евро-2024. Что касается России, её уже дисквалифицировали из многих международных соревнований, в том числе организованных Союзом европейских футбольных ассоциаций(UEFA)