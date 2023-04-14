Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ, по которому украинские спортсмены, состоящие в национальных сборных, не могут принимать участие в международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта, где принимает участие Россия или Беларусь.
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Это касается и футбольных матчей, один из которых - Чемпионат Европы по футболу 2024(Евро-2024), являющийся ожидаемым для европейских футбольных фанатов, может остаться без участия Украины. Футбольный чемпионат пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Дело в том, что в футбольном чемпионате примет участие Беларусь, однако, как указывалось ранее, украинским сборным запретили участвовать в матчах, где выступают сборные этой страны. Исходя из этого, чтобы не нарушить приказ украинского правительства и не лишиться статуса национальной сборной, сборная Украины по футболу должна сняться с участия в Евро-2024. Что касается России, её уже дисквалифицировали из многих международных соревнований, в том числе организованных Союзом европейских футбольных ассоциаций(UEFA)