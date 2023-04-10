Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что они ожидают на скорое прибытие в страну западных зенитно-ракетных систем, в числе которых американский Patriot, норвежский NASAMS и итальянский SAMP-T. Их будут использовать для усиления противовоздушной обороны.
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Стоит отметить, что NASAMS уже поставлялись Соединёнными Штатами Америки в количестве двух единиц. Техника показал себя эффективно, однако, как отмечал бывший российский офицер, конкретно украинцы не используют комплексы во всю, так как они должны были включены в состав бригады со всем необходимым обеспечением.
Ранее Министерство обороны России отчитывалось об уничтожении одного из двух поставленных ЗРК NASAMS, после чего Соединённые Штаты Америки совместно с Норвегией пообещали предоставить Украине ещё два норвежских комплекса. Что насчёт ЗРК Patriot, которые в своё время достаточно нашумели, российский президент Владимир Путин пообещал их «пощёлкать»
Ранее издание Washington Post сообщало, что украинские силы противовоздушной обороны средней дальности истощены и к концу мая вовсе не смогут противостоять российским обстрелам. Имеющиеся ресурсы позволяют выдержать ещё 2 - 3 атаки.