Всего в распоряжении Вооружённых Сил Украины было два таких комплекса.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Осенью прошлого года Вооружённые Силы Украины получили два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что полученные комплексы защитят украинское небо и будут эффективно выполнять свои задачи.

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Как стало известно, один из комплексов NASAMS был уничтожен в Донецке. Отставной офицер в звании полковника Сергей Хатылев, ранее занимающий должность начальника зенитно-ракетных войск командования специального назначения, объяснил почему это произошло.

По словам бывшего военнослужащего, один дивизион NASAMS ничего не определяет. ЗРК раскрывает себя при интеграции в бригаду или полк, где должна быть автоматизированная система управления: командный пункт, система разведка, целеуказания, вспомогательная поддержка и многоуровневая эшелонированная система противовоздушной обороны.

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Только при вышеописанных условиях норвежский зенитно-ракетный комплекс может «раскрыть» себя во всей красе, иначе один он ничего не сделает. Один комплекс же, хоть и такого уровня, сам по себе не сможет показать максимальную эффективность.