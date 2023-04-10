Чуть менее недели назад Финляндия стала 31 участником НАТО, тем самым существенно расширив границы североатлантического альянса с российскими ещё на 1,3 тысяч километров. На подходе ещё и вступление Швеции, что может вовсе изолировать российской флот в Балтийском море.
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Командующий силами ПВО-ПРО в звании генерал-лейтенанта Андрей Демин заявил, что российская армия отрабатывает работу противовоздушной обороны на границе с Финляндией. Причиной тому послужили учения для защиты границ на северо-западе страны из-за повышенной угрозы, выражаемой как раз таки вступлением Финляндии в НАТО.
Впрочем, Финляндия тоже не дремлет: страна разместила на границе с Россией самую мощную западную систему противовоздушной обороны. Речь о комплексе «Праща Давида», который разрабатывается американской и израильской компанией. Финны видят необходимость обеспечить безопасность воздушного пространства, поэтому усиливают системы ПВО и ожидают уже заказанные американские истребители F-35.
Министерство обороны Соединённых Штатов Америки ранее выражало свою надежду продолжить сотрудничество с Финляндией по лини североатлантического альянса.