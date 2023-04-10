Делается это в ответ на вступление страны в НАТО.

Чуть менее недели назад Финляндия стала 31 участником НАТО, тем самым существенно расширив границы североатлантического альянса с российскими ещё на 1,3 тысяч километров. На подходе ещё и вступление Швеции, что может вовсе изолировать российской флот в Балтийском море.

реклама

Командующий силами ПВО-ПРО в звании генерал-лейтенанта Андрей Демин заявил, что российская армия отрабатывает работу противовоздушной обороны на границе с Финляндией. Причиной тому послужили учения для защиты границ на северо-западе страны из-за повышенной угрозы, выражаемой как раз таки вступлением Финляндии в НАТО.

Впрочем, Финляндия тоже не дремлет: страна разместила на границе с Россией самую мощную западную систему противовоздушной обороны. Речь о комплексе «Праща Давида», который разрабатывается американской и израильской компанией. Финны видят необходимость обеспечить безопасность воздушного пространства, поэтому усиливают системы ПВО и ожидают уже заказанные американские истребители F-35.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки ранее выражало свою надежду продолжить сотрудничество с Финляндией по лини североатлантического альянса.