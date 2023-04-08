Это израильско-американская разработка.

После того, как Финляндия стала 31 участником НАТО, для неё открываются новые возможности в оборонно-промышленном комплексе, в том числе связанные с закупкой западного вооружения. Прямое соседство с Россией становится для финнов ещё одной причиной позаботиться о своих оборонительных возможностях.

реклама

Только спустя два дня членства Финляндии в НАТО стало известно о покупке самой мощной системы противовоздушной обороны, которая есть в североатлантическом альянсе - «Праща Давида». Она разработана двумя компаниями - израильской Rafael и американской Raytheon. В Министерстве обороны Израиля подтвердили такую покупку.

Официально «Праща Давида» не провалила ни одной боевой задачи, правда, её основное применение пришлось Израилем на Ближнем Востоке, который не имеет такого вооружения, как соседствующая с финнами Россия. К тому же российская армия смогла заполучить доступ к нескольким единицам ракет израильской системы ПВО, что даёт ей возможность к их изучению.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Финляндия также ожидает поставок американских истребителей F-35, которые встанут на замену имеющимся F-22. Новые истребители были закуплены ещё в 2021 году, но вступление финнов в североатлантический альянс может ускорить их доставку.