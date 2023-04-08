После того, как Финляндия стала 31 участником НАТО, для неё открываются новые возможности в оборонно-промышленном комплексе, в том числе связанные с закупкой западного вооружения. Прямое соседство с Россией становится для финнов ещё одной причиной позаботиться о своих оборонительных возможностях.
реклама
Только спустя два дня членства Финляндии в НАТО стало известно о покупке самой мощной системы противовоздушной обороны, которая есть в североатлантическом альянсе - «Праща Давида». Она разработана двумя компаниями - израильской Rafael и американской Raytheon. В Министерстве обороны Израиля подтвердили такую покупку.
Официально «Праща Давида» не провалила ни одной боевой задачи, правда, её основное применение пришлось Израилем на Ближнем Востоке, который не имеет такого вооружения, как соседствующая с финнами Россия. К тому же российская армия смогла заполучить доступ к нескольким единицам ракет израильской системы ПВО, что даёт ей возможность к их изучению.
Финляндия также ожидает поставок американских истребителей F-35, которые встанут на замену имеющимся F-22. Новые истребители были закуплены ещё в 2021 году, но вступление финнов в североатлантический альянс может ускорить их доставку.