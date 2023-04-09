Это создаёт ещё больше неопределённости насколько на самом деле сократили добычу.

Издание Bloomberg усомнилось в том, насколько соответствуют действительности официальные данные по снижению добычи российской нефти. Связано это с данными издания, которые отличаются от анонсированных ранее российскими властями.

реклама

По официальным данным, Россия решила с марта сократить число добываемой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки из-за невостребованности продукта. Дальнейшие решения по снижению добычи нефти должны были приниматься в зависимости от обстоятельств.

Источник издания сообщает, что на самом деле за март Россия добыла около 1,413 миллионов тонн нефти, то есть 10,36 миллионов баррелей в сутки. В феврале число составляло 11,1 миллионов баррелей в сутки, что говорит о снижении добычи на 700 тысяч баррелей в сутки. Такие несостыковки заставляют задуматься над тем, насколько действительно будет снижена добыча российской нефти в конечном итоге.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В конце марта сообщалось, что с момента начала боевых действий Соединённые Штаты Америки забрали первенство России по поставкам нефти в Европу. Экспортная доля России сократилась с 31% до 4%. До этого штаты продавали нефть европейцам на уровне Казахстана или Норвегии.