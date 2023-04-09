Издание Bloomberg усомнилось в том, насколько соответствуют действительности официальные данные по снижению добычи российской нефти. Связано это с данными издания, которые отличаются от анонсированных ранее российскими властями.
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По официальным данным, Россия решила с марта сократить число добываемой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки из-за невостребованности продукта. Дальнейшие решения по снижению добычи нефти должны были приниматься в зависимости от обстоятельств.
Источник издания сообщает, что на самом деле за март Россия добыла около 1,413 миллионов тонн нефти, то есть 10,36 миллионов баррелей в сутки. В феврале число составляло 11,1 миллионов баррелей в сутки, что говорит о снижении добычи на 700 тысяч баррелей в сутки. Такие несостыковки заставляют задуматься над тем, насколько действительно будет снижена добыча российской нефти в конечном итоге.
В конце марта сообщалось, что с момента начала боевых действий Соединённые Штаты Америки забрали первенство России по поставкам нефти в Европу. Экспортная доля России сократилась с 31% до 4%. До этого штаты продавали нефть европейцам на уровне Казахстана или Норвегии.