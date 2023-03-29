Доля России упала с 31% до 4%.

Статистическая служба Европейского союза(Евростат) сообщила, что Соединённые Штаты Америки взяли лидерство по поставкам нефти странам-участникам экономического союза. Произошло это ещё к концу 2022 года.

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При этом доля России в поставках европейским странам нефти упала почти в десять раз - с 31% до 4%. Связано это с тем, что страны-участники Европейского союза начали массово отказываться от российских ресурсов, замещая их аналогами, даже более дорогими.

На первый квартал 2021 - 2022(до января включительно) года импорт российской нефти составлял 40 - 50 миллионов баррелей/месяц, что оценивалось в 24 - 31% от общих поставок ресурса странам-участникам Европейского союза. На долю Соединённых Штатов Америки тогда приходилось 19 - 20 миллионов баррелей/месяц, что соответствует 10 - 13% от общего импорта. На тот момент штаты можно было сравнить с условной Норвегией или Казахстаном.

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Стоит отметить, что после начала боевых действий в первые месяцы импорт оставался практически неизменным, однако к лету ситуация исправилась. В феврале и апреле европейские страны закупали нефть в обычном режиме, когда на март импорт упал до 31 миллионов баррелей(18%)