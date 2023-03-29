Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
США с момента начала боевых действий взяли лидерство по поставкам нефти в Европу, сместив Россию
Доля России упала с 31% до 4%.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Статистическая служба Европейского союза(Евростат) сообщила, что Соединённые Штаты Америки взяли лидерство по поставкам нефти странам-участникам экономического союза. Произошло это ещё к концу 2022 года.

реклама

При этом доля России в поставках европейским странам нефти упала почти в десять раз - с 31% до 4%. Связано это с тем, что страны-участники Европейского союза начали массово отказываться от российских ресурсов, замещая их аналогами, даже более дорогими.

На первый квартал 2021 - 2022(до января включительно) года импорт российской нефти составлял 40 - 50 миллионов баррелей/месяц, что оценивалось в 24 - 31% от общих поставок ресурса странам-участникам Европейского союза. На долю Соединённых Штатов Америки тогда приходилось 19 - 20 миллионов баррелей/месяц, что соответствует 10 - 13% от общего импорта. На тот момент штаты можно было сравнить с условной Норвегией или Казахстаном.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит отметить, что после начала боевых действий в первые месяцы импорт оставался практически неизменным, однако к лету ситуация исправилась. В феврале и апреле европейские страны закупали нефть в обычном режиме, когда на март импорт упал до 31 миллионов баррелей(18%)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сша #евросоюз #нефть
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пентагон выпустил игральные карты с изображением военной техники НАТО для Украины
США не могут подтвердить сбитие ракеты GLSDB дальностью 150км ВС РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ABC News: Украина потеряла контроль над небом и не может сбивать истребители и бомбардировщики РФ
13
The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
9
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
42
ЧВК "Вагнер" использовала большие силы для прорыва защитных линий ВСУ в Бахмуте
+
Трамп предложил американцам «молиться» после размещения Россией ТЯО в Беларуси
3
Бюджетная материнская плата на чипсете А620 засветилась в сети – лучший выбор для Ryzen 7 7800X3D
3
На фоне протестов Париж поддержал китайский план урегулирования конфликта на Украине
3
Искусственный интеллект приходит в Gmail и Google Docs
+
Министр обороны Украины показал видео с прибывшими танками Challenger 2
6
Intelligence Online: Франция планирует передать Украине 40 истребителей Mirage 2000 через ОАЭ
3
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
31
Россия впервые перехватила украинскую ракету GLSDB дальностью 150км
4
Дональд Трамп допустил, что через полтора года от Украины «ничего не останется»
6
Совбез ООН не принял российскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках»
9
Twitter теперь стоит 20 миллиардов долларов, половину того, что Илон Маск заплатил за компанию
3
Евгений Пригожин не подтвердил отправку подразделений ЧВК "Вагнер" на Авдеевское направление
+
Вашингтон и Осло могут готовить атаки под чужим флагом на норвежскую газовую инфраструктуру
3
Польская армия отказалась передать Украине все свои МиГи, тем самым изменив первоначальное решение
6
Российская армия уже ведёт бои за центр Бахмута: боестолкновения протекают в районе площади Свободы
4
Норвежская компания не сможет поставлять Украине больше боеприпасов из-за TikTok
1

Популярные статьи

Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
12
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
32
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
43
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
23
Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
+
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
135
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
5
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
39
Краткое тестирование в игре Scathe
+
Пентагон: Россия предоставила Китаю технологии и топливо для создания ядерного оружия
9

Сейчас обсуждают

Павел Асманов
05:16
Имущественный ценз для голосования, демократично.. Я думаю в идеале нужно и чтение ограничить только для тех у кого подписка.. А просто разделить голосование на синегалочковых и прочих плебеев пока не...
С середины апреля голосовать в Twitter смогут только пользователи с платной подпиской
NONsens
05:08
Так никто вроде и не предлагал ставить винду в роутеры и холодильники. При этом есть целая категория людей с воспалёнными глазными яблоками, уговаривающая всех переходить на Linux безусловно и немедле...
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
NONsens
04:57
Истории про мальчиков, воспитанных волками, всегда такие занимательные.
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
pksm
04:52
Если бы не помощь Запада, то давно тебя и этого клоуна из КВН не было бы
Германия передала Украине больше Leopard 2, чем планировала изначально
salixa66
04:48
Потому что Рома Калашников сосёт у бомжей
Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
Айзпля Юсупова
04:46
Зато ты, хохол рваный, уже перехватил за щеку. Отмечу, что хохлы обвиняют Россию как правило в том, в чем сами обосрались. Т.е. судят по себе. Всегда.
Россия впервые перехватила украинскую ракету GLSDB дальностью 150км
Андрей Сергеевич
04:45
Для Sims 4 в FHD 2070Ti и i5 10xxx ?
Популярный американский магазин техники добавил ИИ-сборщика ПК: вот что получилось
NONsens
04:42
Кому-то за этим творчеством студентов, которых в детстве унижали, приходится на работе сидеть. Может оно конечно лучше в плане дисциплины...
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
sh2dow
03:52
Хаха, смотрю, качество материала зелота с годами не меняется (по крайней мере, в лучшую сторону)... Мокшаботы зато готовы минусовать любую адекватную критику.
ABC News: Украина потеряла контроль над небом и не может сбивать истребители и бомбардировщики РФ
Сергей Габриель
03:48
Я уверен,что эта сборка потянет почти все игры в 4к. Про MSI согласен.
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем