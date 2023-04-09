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Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит мирного урегулирования конфликта на данном этапе
Он считает, что Москва к этому не готова.
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В интервью газетам медиагруппы «Funke» и французской газете «Ouest-France» Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что не видит возможности для мирного урегулирования военного конфликта на данном этапе.

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По мнению Блинкена, на текущий момент Россия не готова к мирным переговорам. Он объясняет это тем, что Москва не сможет принять участие в конструктивных переговорах, чтобы установить справедливый и прочный мир. Стоит напомнить, что для проведения переговоров страны запада требуют вывода российских войск с украинских территорий.

Что насчёт временного прекращения огня, то есть замораживания конфликта, в штатах такой исход не рассматривают. Американский чиновник понимает, почему эта идея кажется заманчивой для обычных людей, но он не видит гарантий, что Россия больше не вернётся к своим изначальным целям, перегруппировавшись и лучше подготовившись к этому.

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Энтони Блинкен также добавил, что решение о проведении переговорах должна принимать именно Украина, а не Соединённые Штаты Америки.

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#россия #сша #украина #блинкен
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