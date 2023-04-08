The Financial Times сообщает, что британская компания Mykines Corporation за последний год установила рекордные объемы экспорта электроники в Россию, при этом значительная часть продукции попала в санкционные списки.
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Это стало понятно после изучения таможенных документов журналистами издания, которые составлялись после 24 февраля 2022 года, то есть когда российско-украинский конфликт перешёл в военную фазу. Общая стоимость поставленной электроники составляет около 1,2 миллиарда долларов, включая санкционированную электронику на сумму 982 миллиона долларов.
Mykines Corporation торговали с Россией и до этого момента, однако именно после начала боевых действий, когда в силу вступили антироссийские санкции, объём импорта вырос. Журналисты предполагают, что продукция британской компании предназначалась для российской корпорации «Ростех», которая могла использовать электронику для разработки военной техники.
На текущий момент России удаётся обходить ряд западных санкций, особенно это удавалось весной - летом 2022 года, когда как таковых ограничений не было. Будущие антироссийские санкции западные страны направляют как раз таки на импорт товаров в Россию.