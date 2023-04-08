Из поставленной электроники санкционной было на 982 миллиона долларов.

The Financial Times сообщает, что британская компания Mykines Corporation за последний год установила рекордные объемы экспорта электроники в Россию, при этом значительная часть продукции попала в санкционные списки.

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Это стало понятно после изучения таможенных документов журналистами издания, которые составлялись после 24 февраля 2022 года, то есть когда российско-украинский конфликт перешёл в военную фазу. Общая стоимость поставленной электроники составляет около 1,2 миллиарда долларов, включая санкционированную электронику на сумму 982 миллиона долларов.

Mykines Corporation торговали с Россией и до этого момента, однако именно после начала боевых действий, когда в силу вступили антироссийские санкции, объём импорта вырос. Журналисты предполагают, что продукция британской компании предназначалась для российской корпорации «Ростех», которая могла использовать электронику для разработки военной техники.

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На текущий момент России удаётся обходить ряд западных санкций, особенно это удавалось весной - летом 2022 года, когда как таковых ограничений не было. Будущие антироссийские санкции западные страны направляют как раз таки на импорт товаров в Россию.