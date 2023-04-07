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Пригожин не видит признаков отступления ВСУ с Бахмута
Украинская армия продолжает оборонять западную часть города.
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В официальном Telegram канале пресс-службы Евгения Пригожина был задан вопрос насчёт достоверности информации об отступлении Вооружённых сил Украины с Бахмута. Основатель ЧВК «Вагнер» дал ответ по ситуации, сказав, что украинская армия продолжает оборонять город.

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По его словам, украинские военнослужащие ведут организованную оборону внутри города, начиная от железной дороги, заканчивая многоэтажными зданиями в западной части Бахмута. Он уточняет, что когда наёмникам удастся выбить украинцев с города, тогда они возведут оборону в городе Часов Яр и прилегающей к Бахмуту территории. Пригожин на текущий момент не видит возможности для российского наступления.

Основатель ЧВК «Вагнер» называет три предстоящих вопроса:

  1. убедиться, что фланги надёжно защищены(приоритетная задача);
  2. убедиться, что организовано командование(упоминается и Суровикин: «не видел давно, не знаю, чем он занимается»);
  3. разобраться с поставками боеприпасов;

Ранее сообщалось, что ССО Украины не видит признаков «снарядного голода» среди ЧВК «Вагнер», указывая на повышенную активность артиллерийских сил противника.

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2 апреля 2023 года Евгений Пригожин сообщил о «юридическом взятии» Бахмута в 23:00, когда ЧВК «Вагнер» возвели над городской администрацией Бахмута российский флаг и символику частной военной компании. Через некоторое время муниципальное здание было разрушено.

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#россия #украина #вагнер #бахмут #пригожин #чвк «вагнер»
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