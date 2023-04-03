Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его наёмники взяли Бахмут 2 апреля в 23:00. В это время над городской администрацией Бахмута был установлен флаг России и знамя частной военной компании. Правда, взятие он назвал «юридическим», так как в западных районах города Донецкой области по-прежнему находятся Вооружённые силы Украины.
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«Юридическое взятие» Бахмута сделали в честь погибшего российского военного корреспондента Владлена Татарского. Установленный на муниципальном здании Бахмута российский флаг содержал в себе слова «Владлену Татарскому добрая память»
Военный корреспондент Владлен Татарский был убит 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, когда пребывал в кафе «Стрит-бар», владельцем которого является сам Евгений Пригожин. Сообщается, что в кафе произошёл взрыв из-за статуэтки, внутри которой находилась взрывчатка. Её передала военкору девушка, по предварительной информации из Ивано-Франковска.
Евгений Пригожин прокомментировал убийство военкора, который, по его словам, действительно находился в кафе бизнесмена, переданного для семинаров «Кибер Z Фронт», однако он не уверен, что за этим стоят украинские власти, обвиняя группу неизвестных радикалов.