Только если украинские войска дойдут до границы с полуостровом.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил изданию Financial Times, что Украина готова начать переговоры с Россией по Крыму, но только при определённых обстоятельствах. Эти обстоятельства - достижение украинскими военнослужащими административной границы с Крымом.

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Проще говоря, Украина готова обсудить судьбу полуострова с Россией только при условии, что украинские военные достигнут границы с Крымом. Уточняется, что речь идёт и о украинском контрнаступлении, которое намечается этой весной, но может быть перенесено. Чиновник отметил, что украинские власти не исключают возвращение Крыма военным путём.

За последние полгода в Крыму была проделана работа по укреплению его оборонительных способностей. По словам Сергея Аксёнова, полуостров достаточно защищён и центральным объектам жизнеобеспечения ничего не угрожает, хотя допускаются «долёты» беспилотников или западных снарядов.

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Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Крым будет взят украинской армией в течение 5 - 7 месяцев, так как у россиян нет ресурсов для его удержания. Правда, заявление ставится под сомнение, если учесть, что до полуострова нужно ещё дойти.