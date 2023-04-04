Мем "Польша стронг" перестаёт быть шуткой

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Недавно Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что им удалось наладить сотрудничество с южнокорейской компанией Hyundai Rotem, которая будет производить в их стране танки четвёртого поколения K2 Black Panther.

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Южнокорейские танки являются единственные в мире представителями четвёртого поколения, принятыми на вооружение. Для понимания, западные танки вроде Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams считаются третьим поколением. Одна из особенностей «чёрной пантеры» заключается в автоматической перезарядке, что повышает скорострельность и упрощает работу экипажа.

В планах Польши заменить все свои танки, начиная от советских, заканчивая западными(вроде Leopard 2), K2 Black Panther в течение нескольких лет. Для этого необходимо около тысячи танков, но на ближайшее время ставится цель в 180 единиц военной техники. Издание Millitary Watch Magazine предполагает, что если польское правительство осуществит свои планы, то их армия станет самой боеспособной среди иностранных сухопутных войск.

На текущее время южнокорейские танки стоят на вооружении только самой Южной Кореи, где их 225 единиц. На момент 2014 года производство K2 Black Panther оценивали в 8,5 миллионов долларов, когда новенький Leopard 2A6 стоит 6,7 миллионов долларов.

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