Ранее стало известно, что с 1 апреля 2023 года по принципу ротации должности, Россия получит полномочия председателя Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Украина пыталась воспрепятствовать этому событию, призывая страны-участники организации к действиям.
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В Белом доме уже отреагировали на сложившуюся ситуацию. Пресс-секретарь Администрации президента Соединённых Штатов Америки Карин Жан-Пьер заявила, что это реальность, на которую никак не повлиять. Россия действительно станет председателем.
Она считает, что Россия продолжит оправдывать свои действия благодаря членству в Совете безопасности Организации Объединённых Наций. Американская чиновница обвиняет страну в нарушении ряда принципов ООН, но повторяет, что на текущий момент нет реального пути, чтобы повлиять на ситуацию.
Несмотря на вышесказанное, пресс-секретарь Белого дома надеется, что Россия будет вести себя профессионально во время председательства в Совете безопасности Организации Объединённых Наций. Она отмечает, что должность по большей степени церемониальна и непродолжительная - срок полномочий всего один месяц.