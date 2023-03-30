Должность передаётся ежемесячно путём чередования.

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Украина активно выступает против постоянного членства России в составе Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Более того, в конце прошлого года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия попросту «украла» членство у Советского союза, объявив себя его преемником.

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Сейчас же стало известно, что с 1 апреля председательство в Совете безопасности Организации Объединённых Наций переходит России. Украинский министр назвал это «неудачной шуткой» и что мир не сможет быть в безопасности с Россией, президент которой находится в розыске Международного уголовного суда.

Представитель Украины в Организации Объединённых Наций предложил запретить России на уровне устава организации быть председателем Совета безопасности, позже вовсе исключить её из совета, заставив подавать заявку снова, чтобы кандидатура по присоединению обсуждалась, как делают с новыми участниками ООН.

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Получение председательства в Совете безопасности происходит не на основе избирательного процесса, а путём ежемесячной ротации должность. Так получается, что именно на апрель 2023 года эту роль получает Россия.