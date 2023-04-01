Он отправлял скрытые платежи в рамках предвыборной кампании.

Издание CNN сообщает, что бывший Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обязан прибыть на судебное заседание по делу о финансовых махинациях уже 4 апреля. За день до этого он прибудет в Нью-Йорк в сопровождении Секретной службы(Служба безопасности официальных лиц), где и пройдёт заседание суда.

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Трампа обвиняют в том, что он во время своей предвыборной кампании 2016 года отправлял скрытые платежи. Один из таких платежей на сумму 130 тысяч долларов был отправлен порноактрисе Сторми Дэниелс, с которой, по слухам, у американского политика был роман. Это первый случай когда бывшего Президента Соединённых Штатов Америки обвиняют в подобном.

Адвокаты бывшего американского президента готовы защищать его. Они отрицают все обвинения, называя суд коррумпированным и исключая любую сделку со следствием. Сам Трамп точно также отрицает свою вину, называя это политическое преследованием и угрожая репутации Байдена за такую «охоту на ведьм»

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Даже если всё будет указывать на виновность Трампа, в интересах его адвокатов станет затянуть судебный процесс к президентским выборам 2024 года. В таком случае Дональд Трамп получит шансы стать американским президентов вновь и, соответственно, получить президентский иммунитет.