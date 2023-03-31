Очередное расширение НАТО на границе с Россией должно было включать вступление в североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Однако процедура затянулась из-за нежелания Турции и Венгрии ратифицировать заявки стран на вступление.
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Несмотря на это, несколько дней назад венгерский парламент всё-таки одобрил вступление Финляндии в НАТО. Аналогичное решение было принято Турцией, которая стала последней страной, ратифицировавшей вступление финов в североатлантический альянс.
Теперь Турции осталось всего лишь уведомить Соединённые Штаты Америки о своём решении. Финляндия, собравшая одобрение всех 30 стран-участников альянса, получит официальное приглашение на вступление в НАТО от Генерального секретаря Йенса Столтенберга.
Что касается Швеции, одобрять её членство в североатлантическим альянсе турки не спешат. Связано это с тем, что страна поддерживает курдов, которые претендуют на турецкие территории и признаны в Турции террористами. Швеция постепенно отказывается от поддержки враждебного туркам народа, поэтому надеется всё-таки вступить в НАТО летом этого года.