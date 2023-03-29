Объясняется это тем, что карты могут помочь украинским военнослужащим выучить названия новой техники.

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Американское издание The New York Times сообщает, что в Соединённых Штатах Америки были выпущены игральные карты с изображениями военной техники североатлантического альянса, которые должны попасть в руки украинских военнослужащих. Издание ссылается на источник в виде Управления подготовки кадров и разработки военных доктрин армии Министерства обороны Соединённых Шатов Америки.

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Всего в колоде 52 карты с изображение танков, бронетранспортёров, самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем, авиации. На них можно увидеть название техники, страну-производителя, виды эксплуатируемых боеприпасов и страны-эксплуатанты. Объясняется, что игральные карты помогут украинским военнослужащим быстрее выучить название западного вооружения, а также помочь в различии «дружественной» техники от «вражеской»

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Соединённые Штаты Америки имели опыт в создании подобных карт, правда, происходило это в прошлом веке на фоне Второй мировой войны, где американская техники играла существенную роль для сил антигитлеровской коалиции.